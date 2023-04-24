في ذكرى تأسيس الأهلي المصري.. مارسيل كولر يوجه رسالة و

2023/04/24 | 18:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتفي نادي الأهلي المصري بذكرى تأسيسه التي توافق 24 أبريل/ نيسان من كل عام.ومرّ 116 عامًا على تأسيس "المارد الأحمر"، وسط إنجازات وألقاب محلية وخارجية.

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