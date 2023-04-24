الديمقراطي: واردات العراق قادرة على تغطية العجز في الموازنة

2023/04/24 | 18:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الإثنين ، أن أغلب الملاحظات المقدمة حول الموازنة تتعلق بتخصيصات المحافظات، فيما أشار إلى أن واردات العراق قادرة على تغطية العجز، وأعلن دعمه لتمرير الموازنة.

وقال النائب عن الحزب شريف سليمان للوكالة الرسمية، إن “الكثير من الملاحظات والمقترحات قدمت بشأن الموازنة وستتم دراستها بدقة بعد عطلة العيد”، مبينا أن “أغلب الملاحظات تطالب بزيادة تخصيصات المحافظات ورفع قيمة المبالغ المخصصة لميزانية تنمية الأقاليم”.وأضاف، أن “واردات العراق قادرة على تغطية العجز الحالي في الموازنة”، مشيرا ألى أنه “في حال كان العجز معقولا فلا يوجد خطر”.وتابع أنه “تم التاكيد على حصة الأقليم ومستحقات البيشمركة وموظفي الأقليم”، موضحا أن “الحزب الديمقراطي يدعم تمرير الموازنة بأسرع وقتا ممكنا”.وشدد على ضرورة “مغادرة مرحلة الخلافات التي لا تجدي ولا تنفع”، لافتا الى أن “الملاحظات والتحفظات بشأن الموازنة لم تصل الى مستوى الخلافات”.

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