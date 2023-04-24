"خطر وشيك" يهدده.. منظمات تدعو السعودية للكشف عن حالة القحطاني

2023/04/24 | 18:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت منظمات حقوقية السلطات السعودية إلى الكشف عن الحالة الصحية للناشط السعودي، محمد القحطاني، المسجون منذ سنوات، بتهم من بينها "التآمر على الدولة"

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