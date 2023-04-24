الديمقراطي الكردستاني يؤكد واردات العراق قادرة على تغطية العجز في الموازنة

2023/04/24 | 19:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الملاحظات والتحفظات بشأن الموازنة لم تصل الى مستوى الخلافات.

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