الموارد تعلن موعد إنشاء السدود الثلاثة في الإقليم

2023/04/24 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الموارد المائية، عن موعد إنشاء السدود الثلاثة في إقليم كردستان.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد شمال، في تصريح صحفي، إن "عملية إنشاء سدود (دلگا، منداوة، باكرمان)، ستبدأ فور إقرار الموازنة الاتحادية".

وأشار إلى، أن السدود المتفق إنشاؤها "صغيرة وحجومها التخزينية قليلة وغير مؤثرة"، لافتاً إلى أنها "مفيدة داخل إقليم كردستان".

ومن المقرر ان يجتمع مجلس النواب بعد عطلة عيد الفطر، من أجل مناقشة تعديلات قانون الموازنة الاتحادية، حيث أنهى المجلس، القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات المالية (2023، 2024، 2025) ، في 17 نيسن الجاري، ورفع الجلسة إلى إشعار آخر.

يذكر أن وزير الموارد المائية، عون ذياب، ناقش في وقت سابق، مع وفد من حكومة إقليم كردستان، تنفيذ عدد من السدود لحصاد المياه في الإقليم والجدوى من تنفيذها وفقاً لما أقر بالدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والأراضي والمعدة لغاية العام 2035.

وشدد ذياب، على "أهمية التعاون الجاد والتواصل مع إقليم كردستان، لتأمين المياه لمستحقيها، كون إدارة ملف المياه مسألة إنسانية والمحافظة على تأمينها واجب وطني".

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