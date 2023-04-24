طقس الساعات المقبلة.. محافظات تستمر فيها الامطار وأخرى تودعه وتستقبل الغبار

2023/04/24 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس خلال الايام المقبلة، فيما اشار الى انتهاء الحالة المطرية ببعض المناطق واستمرارها في جنوب وشمال البلاد.

وقال عطية في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "السحب ستتلاشى في الأنبار ليلا وكذلك بغداد، وستستمر زخات المطر في مدن الجنوب، لكنها ستستمر بغزارة في محافظات كردستان وتحديدًا السليمانية حتى صباح الغد وأيضا محافظة واسط ستستمر فيها الأمطار".

وأضاف أن "الرياح ستستمر وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، كما ستكون هنالك موجة غبار في شمال الأنبار وغرب العاصمة بغداد، تبدأ من الليلة وتستمر حتى ظهر الغد، وتتجه بعدها للنجف، وتقل تدريجيا، ولن تكون شاملة لكل المدن".

وأشار إلى أن "يوم غد سيكون هناك استقرار في حالة الجو، وحتى يوم الجمعة، لاتوجد حالة جوية قوية".

وشهدت معظم المحافظات العراقية خلال الـ24 ساعة الماضية موجة مطرية واسعة، تسببت بغرق الشوارع في بعض المحافظات الجنوبية.

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