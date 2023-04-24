حصة أوبك في واردات الهند من النفط تهبط لأدنى مستوى خلال 22 عامًا

2023/04/24 | 19:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

شهدت واردات الهند من النفط، خلال العام المالي المنتهي في مارس/آذار (2023)، زيادة كبيرة في تدفقات النفط الروسي، على حساب نفط دول أوبك.

سارعت الهند إلى اقتناص أكبر عدد من الشحنات الروسية رخيصة الثمن خلال المدة الماضية، مع تحول موسكو نحو أسواق آسيا بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات عليها في أعقاب غزو أوكرانيا.

وتراجعت حصة أوبك من واردات الهند من النفط بأسرع وتيرة في 2022/2023 إلى أدنى مستوى في 22 عاما على الأقل مع زيادة تناول النفط الروسي الأرخص ثمنًا، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

ومن المتوقع أن تتقلص حصة المنتجين الرئيسين أكثر هذا العام مع استمرار تدفقات النفط الروسي إلى الهند، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

واردات الهند من نفط أوبك

انخفضت حصة أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ومعظمهم من الشرق الأوسط وأفريقيا، في سوق النفط الهندية إلى 59% في السنة المالية المنتهية في مارس/آذار 2023، من نحو 72% في 2021/2022، وفق تحليل رويترز للبيانات التي تعود إلى 2001/2002.

وأظهرت البيانات أن روسيا تفوقت على العراق لأول مرة؛ لتبرز بوصفها أكبر مورد للنفط إلى الهند؛ ما دفع المملكة العربية السعودية إلى المركز الثالث في السنة المالية الماضية.

وتقلّصت حصة أوبك من واردات الهند من النفط، التي نادرًا ما اشترت النفط الروسي في الماضي بسبب ارتفاع تكاليف الشحن، وأصبحت الآن أكبر عميل نفطي للنفط الروسي المنقول بحرًا، الذي رفضته الدول الغربية بعد غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وأظهرت البيانات أن حصة الشرق الأوسط في 2021/2022 كانت 64% بينما كانت حصة إفريقيا 13.4%، وانخفضت حصة أميركا اللاتينية إلى أدنى مستوى لها في 15 عامًا عند 4.9% في 2022/2023، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

أظهرت البيانات أن الهند شحنت نحو 1.6 مليون برميل يوميًا من النفط الروسي في 2022/2023؛ ما يمثل نحو 23% من وارداتها البالغة 4.65 مليون برميل يوميًا.

وقد يؤدي قرار أوبك وحلفائها في التحالف المعروف باسم أوبك+ بخفض الإنتاج، في مايو/أيار، إلى زيادة الضغط على حصة أوبك في الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، في وقت لاحق من هذا العام إذا استمرت الإمدادات الروسية في الارتفاع.

وقال المحلل في رفينيتيف، إحسان الحق: "النفط الروسي أرخص بالفعل من الأنواع المماثلة في الشرق الأوسط، ويبدو أن أوبك تضر نفسها بخفض الإنتاج".

وأضاف أن تخفيضات الإنتاج ستؤدي إلى مزيد من تآكل حصة منظمة الدول المصدرة للنفط السوقية في آسيا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وعزز تناول كميات كبيرة من النفط الروسي حصة دول كومنولث الدول المستقلة إلى مستوى قياسي بلغ 26.3%، وخفض حصة دول الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أدنى مستوى لها في 22 عامًا عند 55% و7.6% على التوالي.

تكرير النفط في الهند

كشفت البيانات عن أن واردات الهند من النفط في 2022/2023 ارتفعت بنسبة 9% عن العام السابق؛ إذ كثّفت المصافي الحكومية عمليات التشغيل لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الوقود بعد أن تحولت مصافي التكرير الخاصة إلى الصادرات بدلًا من بيع الوقود بأسعار أقل من السوق محليًا.

وتظهر بيانات حكومية أن المصافي المحلية عالجت مجتمعة نحو 6% من الخام أكثر في 2022/2023 عند نحو 5.13 مليون برميل يوميًا.

وأظهرت البيانات أن الهند شحنت، في مارس/آذار، ما يقرب من 5 ملايين برميل يوميًا من النفط، وهو ارتفاع طفيف عن الشهر السابق؛ إذ شكّل النفط الروسي نحو 36% من إجمالي الواردات.

وقال: "قرار أوبك بخفض الإنتاج يساعد روسيا أيضًا"، مضيفًا أن خفض الإمدادات المزمع رفع أسعار النفط العالمية وفي الوقت نفسه قلّص الخصومات على النفط الروسي مقابل الخامين القياسيين برنت ودبي.

أسعار النفط الروسي

من جهة أخرى، قال وزير النفط الهندي بانكاج جاين، اليوم الإثنين، إن الشركات الهندية تواجه "أحيانًا" تأخيرات في دفع ثمن النفط الروسي المسعّر فوق الحد الأقصى البالغ 60 دولارًا للبرميل الذي حددته الدول الغربية.

يتم تسعير بعض الشحنات الروسية بأكثر من 60 دولارًا للبرميل، وهو سقف فرضته مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا لكبح عائدات موسكو مع السماح للتجار بالوصول إلى السفن الغربية والتأمين.

وقال جاين للصحفيين: "لا أحد يمنعنا من شراء النفط الروسي فوق مستوى سقف السعر المقدم..



نحن لا نستخدم الخدمات الغربية"، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأشار إلى أنه في حالة ارتفاع أسعار النفط الروسي عن الحد الأقصى، تتمكن الشركات بمفردها من إيجاد آليات بديلة لتسوية المدفوعات، موضحًا أن معظم إمدادات النفط الروسية إلى الهند تتم بأقل من مستوى الحد الأقصى للسعر.

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