2023/04/24 | 19:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكَّدت دائرة التحقـيقات في هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، أنَّ ملاكاتها في محافظة ديالى تمكَّنت من ضبط 7 مُتَّهمين لارتكابهم عمداً ما يخالف واجبات وظيفتهم وتحقيق المنفعة على حساب الدولة.وافادت الدائرة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 7 مُتَّهمين خالفوا واجباتهم الوظيفية المركز الخبري الوطني.

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