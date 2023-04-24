2023/04/24 | 19:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن مسؤول أميركي، اليوم الإثنين، عن مبادرة دولية بهدف إطلاق وساطة حوارية، تستضيفها الرياض في الأسابيع المقبلة لجمع طرفيّ الصراع في السودان.وذكر المسؤول الأمريكي وفقاً لـ “سكاي نيوز عربية”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مبادرة دولية لجمع البرهان وحميدتي في دولة عربية المركز الخبري الوطني.

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