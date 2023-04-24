غوارديولا يطالب بأن تكون مدينة مانشستر

2023/04/24 | 19:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، رسالة إلى جماهير الفريق، أكد من خلالها على ضرورة حضورهم في مدرجات استاد الاتحاد، الذي يحتضن مواجهة ساخنة تجمع "السيتيسينز" مع أرسنال، الأربعاء.

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