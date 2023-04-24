العطل في بلد “التنابل”!!

2023/04/24 | 19:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سعد جاسم الكعبي من جملة التغييرات السلبية التي حصلت في بلدنا بعد سقوط النظام السابق هو ظاهرة تعدد العطل غير المبررة حتى بات العراق البلد الاكثر تعطيلا للدوام وصار تعطيل...أكمل القراءة ←

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