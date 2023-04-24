قيس الخزعلي من زعيم مليشيا .. الى عالم بالجينات

2023/04/24 | 19:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الكاش كم إستمتعنا بأغنية المرحوم يوسف عمر في القرن الماضي سيما المقطع: خيه لا اوصي المار مايقبل وصية لاأريدهم لاأريد جيتهم عليه يادكة المحبوب دكه خزعلية وردت عدة تفسيرات...أكمل القراءة ←

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