2023/04/24 | 19:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقطة جوية تُظهر عناصر انقاذ في مبنى سكني مدمر جزئيًا بعد قصف على سلوفيانسك بشرق أوكرانيا ستوكهولم (أ ف ب) – سجّل الإنفاق العسكري في أوروبا عام 2022 أعلى مستوياته منذ نهاية الحرب الباردة، مع ارتفاع بوتيرة قياسية منذ أكثر من ثلاثة عقود عززه الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما أظهرت دراسة نُشرت الإثنين.وأفاد “معهد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانفاق العسكري في أوروبا في أعلى مستوياته منذ الحرب الباردة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانفاق العسكري في أوروبا في أعلى مستوياته منذ الحرب الباردة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).