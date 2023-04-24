الدولار يستقر عند 144 ألف دينار في أسواق بغداد

2023/04/24 | 19:45 - المصدر: بغداد اوبزرفر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة بغداد .

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