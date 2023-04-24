2023/04/24 | 19:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكَّدت دائرة التحقـيقات في هيئة النزاهة، أنَّ ملاكاتها في محافظة...

ظهرت المقالة موظفون في ديالى ينصبون أكشاك استنساخٍ لتمشية معاملات المراجعين مقابل مبالغ مالية بديالى أولاً على المسلة.

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