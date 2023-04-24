العمل تعلن استكمال إجراءات شمول المسنين براتب الرعاية الاجتماعية

2023/04/24 | 19:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لما أفنته من حياتها لخدمة المجتمع.

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