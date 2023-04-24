تجارة ديالى: ايار سيشهد كسر حاجز سعر الـ 140 لبيع الدولار

2023/04/24 | 20:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد رئيس غرف التجارة في ديالى محمد التميمي، الاثنين، ان ايار سيشهد كسر حاجز سعر 140 في السوق الموازي لبيع الدولار الامريكي.

وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “السوق الموازي لسعر صرف الدولار فقد 15% من قيمته خلال اسابيع معدودة خاصة مع اجراءات البنك المركزي في خفض الطلب عليه”، لافتا الى انها نجحت في كبح ارتفاعه المتكرر وخلق استقرار نسبي في الاسعار”.

واضاف، ان “شهر ايار القادم سيشهد انخفاض اخر في سعر صرف الدولار الموازي وربما يكسر حاجز 140 الف دينار لكل 100$ اي السعر سيكون دون 140 لأول منذ اشهر”.

واشار الى ان “عودة سعر صر الدولار في السوق الموازي الى وضعه الطبيعي المقرر من قبل البنك المركزي عند حدود 1320 لن يكون مستحيلا مع استمرار الانخفاض المتباطئ لكنه قد يحصل في غضون شهرين او اقل اذا ما استمر التعاطي مع الاجراءات الموضوعة من قبل البنك المركزي بمعدلاتها الحالية”.

ويمثل السوق الموازي لبيع الدولار اهمية كبيرة خاصة وان يؤثر بشكل كبير على الاسواق العراقية”.

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