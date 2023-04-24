غوتيريش: العنف في السودان ينذر بـ

2023/04/24 | 20:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تصريحات شديدة اللهجة في بداية جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الاثنين، دعا فيها إلى وقف العنف في السودان لأنه يخاطر بحدوث "حرب كارثية" داخل البلاد يمكن أن تجتاح المنطقة وخارجها، بعد مقتل المئات وجرح الآلاف منذ بدء القتال في 15 نيسان/ أبريل.

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