قيادي في الاطار: السوداني أبلغ الكتل بأنه

2023/04/24 | 20:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد قيادي في الاطار التنسيقي، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أبلغ كافة القوى السياسية بأنه لن يرضخ لأي ضغوطات بشأن التغييرات الوزارية التي يستعد لاجرائها، فيما أشار إلى أن وزراء السوداني "تحت مراقبة فريق خاص".

وقال القيادي في الاطار علي الفتلاوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يعمل على تقييم كافة الوزراء في حكومته وهناك فريق خاص فني مهني يراقب ويكتب له ما يعمل عليه الوزراء بمختلف المجالات من محاربة الفساد والعمل الميداني والقرارات والإجراءات الوزارية وغيرها".

وبين الفتلاوي أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لن يرضخ لأي ضغوطات سياسية من أجل منعه من استبدال أي وزير يراه غير مناسب في حكومته"، مشيرا الى ان "هذا الامر ابلغ السوداني به وبشكل واضح كافة الكتل والأحزاب المنضوية في ائتلاف إدارة الدولة".

وكشفت تقارير في وقت سابق، عن تعديلات وزارية مرتقبة وتغييرات ستطال وزراء ومحافظين ومسؤولين كبار، بالتزامن مع قرب انتهاء مهلة الـ6 اشهر التي منحها السوداني لفريقه الحكومي.

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