2023/04/24 | 20:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعةأفادت وكالة رويترز، باشتعال النار بطائرة تابعة لفلاي دبي خلال إقلاعها من عاصمة نيبال وهي "تحاول الآن الهبوط"..يتبع

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. اشتعال النار بطائرة تابعة لفلاي دبي خلال إقلاعها من عاصمة نيبال) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. اشتعال النار بطائرة تابعة لفلاي دبي خلال إقلاعها من عاصمة نيبال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).