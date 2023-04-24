"ما تحت التنورة".. القبض على موظف في ديزني بعد 500 فعلة مشينة

2023/04/24 | 20:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه موظفا سابقا في ستوديوهات ديزني العالمية في هوليود، تهمة التقاط فيديوهات لما فوق تنورة إحدى الفتيات خلسة، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، الأحد.

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