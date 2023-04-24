2023/04/24 | 20:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير العمل يكشف عن 163 ألف متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية 🔵 مستمرون في تدقيق ومقاطعة بيانات الأسر المستفيدة لإخراج الغير مستحقين لمبلغ الاعانة الاجتماعية.🔵 تردنا الالاف من التبليغات بخصوص وجود عدد كبير من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية.🔵 الوزارة بدأت بحمله تقاطع بيانات المستفيدين مع مؤسسات الدولة المختلفة ومع المؤسسات غير الحكومية […]

ظهرت المقالة وزير العمل يكشف عن 163 ألف متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل يكشف عن 163 ألف متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العمل يكشف عن 163 ألف متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).