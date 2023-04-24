معارك السودان تحوّل مستشفيات الخرطوم الى مدافن مفتوحة

2023/04/24 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP لقطة من شريط فيديو بثته “أ ف ب تي في”، تظهر تصاعد الدخان الأسود فوق مطار الخرطوم الدولي جراء المعارك بين الجيش قوات الدعم السريع الخرطوم (أ ف ب) – فوجئ الشاب إبراهيم محمد عندما أدرك بأن الشخص الذي يتلقى العلاج إلى جانبه في أحد مستشفيات الخرطوم، بات جثة هامدة، لكن ضراوة المعارك […]

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