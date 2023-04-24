بلومبرغ: تصدير نفط كردستان لن يُستأنف في القريب العاجل

2023/04/24 | 20:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت خمس ناقلات نفط تنتظر بالقرب من ميناء جيهان.

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