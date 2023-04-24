البنك المركزي: نتوقع مزيد من التراجع للدولار كونه أصبح متاحا للجميع

2023/04/24 | 20:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد البنك المركزي، اليوم الإثنين، أن الدفع النقدي للدولار أصبح منضبطاً مع إجراءات المنصة الإلكترونية ما دفع بتراجع سعره في السوق، لأنه بات متوفراً عبر المنصة.

وقال مستشار البنك المركزي إحسان الياسري لوكالة الأنباء العراقية إن "كل التجار بما فيهم التجار الصغار أصبح بإمكانهم الحصول على الدولار من خلال المنصة الإلكترونية، والدفع النقدي للدولار أصبح منضبطاً مع إجراءات المنصة".

وأضاف إنه "على ضوء ذلك من الطبيعي أن يبدأ الدولار بالتراجع أمام الدينار في السوق لسعره الطبيعي الذي وضعه البنك المركزي؛ لأن الدولار سلعة حاله حال أي سلعة أخرى تُلبى طلبات شرائها".

وتابع: "طالما تلبى طلبات الشراء على الدولار عبر المنصة لن يبقى هنالك سبب للتاجر أن يبيع بالدولار ونأمل أن يكون البيع بالدينار فقط لأنه عملة البلد وثانياً لا يوجد سبب للتمسك بسعر معين، لأن الدولار متوفر لمن يطلبه كالتاجر ومن يحتاجون السفر للعلاج والمسافر والطالب الذي يدرس في الخارج".

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