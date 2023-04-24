اقتراح ثلاثة مواقع لانشاء سدة قاطعة للسان الملحي على شط العرب

2023/04/24 | 20:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

استعرضت وزارة الموارد المائية، الأحد، إجراءاتها لمعالجة اللسان الملحي لشط العرب وإيصال المياه العذبة لمحافظة البصرة، وفيما كشفت عن التوجه لإنشاء سدة قاطعة لمنع تدفق مياه البحر المالحة، أشارت إلى وجود 3 مواقع مُقترحة، فيما لفتت إلى أنها ستستعين بمكاتب استشارية عالمية لتحقيق هذا الهدف.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال للوكالة الرسمية ان "الوزارة اتخذت إجراءات عديدة ودفعت اطلاقات إضافية باتجاه شط العرب لتحسين بيئته ودفع اللسان الملحي على الرغم من قلة الإيرادات والوزارة تفعل كل ما بوسعها وفق الإمكانيات المتاحة".

وأضاف إن "الوزارة تواصل كذلك حملة إزالة التجاوزات لضمان ايصال هذه الاطلاقات، والإجراءات مستمرة لمواجهة التجاوزات على عمود شط العرب سواء كانت ملوثات او غير ذلك"، مشيراً إلى أن "إيصال المياه العذبة إلى محافظة البصرة أولوية في عمل الوزارة وأحد اهم مقاييس ومؤشرات نجاحها في أداء الأعمال المنوطة بها".

وتابع شمال أن "الوزارة تعمل أيضاً على معالجة الفتحات من وإلى شط العرب والمحافظة عليها بصفتها رئة له، وتقوم بتنفيذ أكثر من دراسة باتجاه تقييم امكانية تنفيذ سدة قاطعة على عمود شط العرب لمعالجة موضوع اللسان الملحي وتغلغل مياه البحر أو الخليج المالحة باتجاهه، إضافة إلى التنسيق مع الجانب الإيراني لغرض الدفع بإطلاقات جديدة من نهر الكارون للسماح بتعزيز وتحسين بيئة شط العرب".

وتابع أن "الوزارة ومن خلال دعوتها لمكاتب استشارية عالمية ستقوم بتنفيذ دراسة استشارية الهدف منها هو دراسة أمرين: أولهما: مدى إمكانية القيام بتنفيذ سدة قاطعة على شط العرب، والأمر الآخر: هو تحديد الموقع حيث هنالك ثلاثة مواقع مقترحة سيتم تقييمها واختيار الموقع الافضل، من ناحية نصب الأجهزة الهيدروليكية لدفع المياه، ومن ناحية الهيدرولوجيا أي دراسة المياه وتوزيعها فوق الأرض وصفاتها وخصائصها الطبيعية والكيميائية وتفاعلها مع البيئة والكائنات الحية".

وأكمل: "كذلك من ناحية ادارة السدة وتأثيراتها الإيجابية والسلبية، والمواقع المقترحة للسدة القاطعة هي ميناء المعقل وميناء أبو فلوس ورأس البيشة".

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