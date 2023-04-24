2023/04/24 | 21:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أصدر دانييل ليفي، رئيس توتنهام،اليوم الاثنين، بياناً رسمياً لجماهير السبيرز، بعد قرار إقالة كريستيان ستيليني، المدرب المؤقت للفريق.وقال ليفي: “كان أداء يوم الأحد ضد نيوكاسل غير مقبول على الإطلاق، كان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسمياً..



توتنهام يقيل مدربه ويختار البديل المركز الخبري الوطني.

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