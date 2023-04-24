2023/04/24 | 21:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث وزيرا الخارجية العراقي فؤاد حسين والسعودي فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الإثنين، الوضع الخطر والمعقد في ⁧‫السودان.وقال حسين في تغريدة اطلع عليها / المركز الخبري الوطني/ ، إنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يشكر دعم السعودية لإجلاء رعاياه من السودان المركز الخبري الوطني.

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