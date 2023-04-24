غوتبيورغ السويدي يوافق على التحاق الآي فاضل بمنتخب الشباب في كأس العالم

2023/04/24 | 21:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وافقت إدارةُ نادي غوتبيورغ السويديّ على التحاقِ اللاعب "الآي فاضل" بمُنتخبِ الشباب في نهائياتِ كأس العالم المُقبلة دون 20 عاماً في الأرجنتين الشهر المُقبل..



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