سلطة الطيران المدني تؤشر

2023/04/24 | 21:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكدت سلطة الطيران المدني، اليوم الاثنين، أن الحركة في مطار النجف الدولي ارتفعت عن المرحلة الماضية بعد تسليمه لادارة جديدة بتكليف من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال مدير اعلام سلطة الطيران المدني جهاد الديوان لـ(بغداد اليوم)، ان "رئيس سلطة الطيران يتابع يوميا عمل مطار النجف ونحن على يقين ان تكون الادارة الجديدة صاحبة مسؤولية اكثر في تطوير عمل المطار بالمرحلة المقبلة، نظرا لأهمية المطار في هذه المحافظة المقدسة".

وبين أن "رئيس سلطة الطيران يتابع عمل هذا المطار والمطارات الاخرى بغية تقديم افضل خدمة للمواطنين والوافدين".

واضاف ان "وصول أول طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية إلى مطار النجف الأشرف الدولي قادمة من مطار اسطنبول الدولي صباح اليوم الجمعة يعتبر بداية جيدة للمطار سيما بعد انقطاع دام لعدة أشهر".

وفي 10 نيسان الجاري، تسلمت سلطة الطيران المدني إدارة مطار النجف الدولي بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد سنوات من الجدل على عائدية المطار وايراداته.

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