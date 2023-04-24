بعد إفتقاره لأي مستشفى.. بناء صالة طوارئ في قضاء الدير شمال البصرة

2023/04/24 | 21:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن قائممقام قضاء الدير شمال محافظة البصرة، عدنان حسين علي، عن موافقة وزير النفط حيان عبد الغني على بناء صالة طوارئ في القضاء الذي يفتقر لاي مستشفى رغم بعده عن مركز المحافظة.

وقال علي لـ(بغداد اليوم)، ان :"وزير النفط شدد على سرعة بناء صالة الطوارئ عن طريق حقل مجنون ما سيخدم 200 الف مواطن بالقضاء".

وأشار الى ان "وزير النفط ألتقى رؤساء الوحدات الادارية بالاقضية والنواحي واستمع إلى مطالبهم ومنها مطلب تنفيذ صالة الطوارئ بالقضاء حيث تم التوجيه ببناء تلك الصالة".

وأضاف علي، ان "قضاء الدير الذي يبعد مسافة 55 كم عن مركز المحافظة يفتقر حاليا إلى ابسط الخدمات الصحية لعدم دعم المركز الصحي بالقضاء وبالتالي فأن المواطن يتوجه إلى مركز المحافظة وهناك الكثير من العوائل فارقت الحياة في الطريق قبل وصولها الى المستشفى".

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