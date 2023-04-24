قائد عمليات ديالى: حسم التحقيق في قضيتي قتل ذهب ضحيتهما 5 مدنيين

2023/04/24 | 21:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن قائد عمليات ديالى اللواء الركن علي فاضل عمران، الاثنين، حسم التحقيق في قضيتي قتل راح ضحيتهما 5 مدنيين.

وقال عمران في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “قيادة عمليات ديالى جادة في حسم كل القضايا وتعقب من يسفك دماء الابرياء سواء بدوافع جنائية او ارهابية وهناك متابعة ميدانية لأي حدث يحصل في اي منطقة ضمن حدود المسؤولية الامنية”.

واضاف، ان “فرق التحقيق المختصة انجزت اعمالها في حسم ملف تعقب المتورطين بجريمتي قتل في قضائي بعقوبة والخالص والتي جرت خلال الاسابيع الماضية باعتقال 3 من المتورطين وتم تدوين افادتهم وهم امام عدالة القضاء العراقي”.

واشار الى ان “دوافع الجريمتين جنائي وليس ارهابي اي السرقة”، مؤكدا ان “القيادة تؤكد لاهالي ديالى حرصها التام على تعزيز الاستقرار ومتابعة اي جريمة تحدث بشكل مباشر مع التاكيد بانه لاتهاون مع يحاول اثارة الفوضى والاخلال بالأمن العام”.

وكانت ديالى شهدت في الاشهر الماضية اكثر من جريمة اثارت الراي العام لكن جهود فرقها التحقيقة نجحت في اعتقال المتهمين”.

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