عقوبات غربية على قادة بالحرس الثوري الإيراني

2023/04/24 | 21:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت بريطانيا الاثنين، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فرض مزيد من العقوبات على مسؤولين إيرانيين بينهم عناصر من الحرس الثوري قالت إنهم مسؤولون عن انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن العقوبات شملت أربعة من قادة الحرس الثوري.

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيان “بريطانيا والشركاء الدوليون يؤكدون مرة أخرى اليوم أننا لن نغض الطرف عن القمع الوحشي.



وسنواصل اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمحاسبة النظام على أفعاله”.

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