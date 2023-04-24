إسرائيل تعلن عرضها استضافة مفاوضات بين البرهان وحميدتي لوقف القتال في السودان

2023/04/24 | 21:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان الاثنين، أن اسرائيل عرضت استضافة مفاوضات بين الطرفين المتحاربين وسط الاشتباكات الجارية في السودان على أمل التفاوض على وقف لإطلاق النار.

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