2023/04/24 | 21:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: ينتظر العراقيون حسما نهائيا لتعديل سلم الرواتب لمعالجة التفاوت والفروق...

ظهرت المقالة تعديل سلم الرواتب… هل ينهي امتيازات الموظفين الكبار..



ويخفّض اعداد العاملين بالقطاع الحكومي أولاً على المسلة.

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