2023/04/24 | 21:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منع إرسال الإشارة يؤدي إلى عدم تنشيط الالتهام الذاتي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل هناك دور للدماغ في الربط بين الصيام وتحسين الصحة؟) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل هناك دور للدماغ في الربط بين الصيام وتحسين الصحة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).