"متوفر للجميع".. البنك المركزي يكشف سبب تراجع الدولار في السوق

2023/04/24 | 21:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عزا البنك المركزي العراقي، اليوم الإثنين، الى تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي مؤخراً الى "الانضباط في الدفع النقدي للدولار مع إجراءات المنصة الإلكترونية وتوفره عبرها".

وقال مستشار البنك إحسان الياسري في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن :"كل التجار بما فيهم التجار الصغار أصبح بإمكانهم الحصول على الدولار من خلال المنصة الإلكترونية، والدفع النقدي للدولار أصبح منضبطاً مع إجراءات المنصة".

وأضاف، إنه "على ضوء ذلك من الطبيعي أن يبدأ الدولار بالتراجع أمام الدينار في السوق لسعره الطبيعي الذي وضعه البنك المركزي؛ لأن الدولار سلعة حاله حال أي سلعة أخرى تُلبى طلبات شرائها".

وأوضح الياسري "طالما تلبى طلبات الشراء على الدولار عبر المنصة لن يبقى هنالك سبب للتاجر أن يبيع بالدولار ونأمل أن يكون البيع بالدينار فقط لأنه عملة البلد وثانياً لا يوجد سبب للتمسك بسعر معين".

وشدد على ان "الدولار متوفر لمن يطلبه كالتاجر ومن يحتاجون السفر للعلاج والمسافر والطالب الذي يدرس في الخارج".

يشار الى ان سعر صرف الدولار شهد مؤخراً انخفاضاً في الأسواق المحلية وبات يقترب نوعاً ما من السعر الرسمي 1320 ديناراً للدولار.

وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن في 19 من نيسان الجاري عن "إزدياد عملية الامتثال للمعايير المصرفية، وبدأ جميع التجّار بالدخول إلى المنصة الإلكترونية، وساعدناهم في الحصول على العملة الأجنبية بالسعر الرسمي بدلاً من الاعتياد على التجارة غير الشرعية" مشيرا الى، ان "السعر الموازي ينخفض مقترباً من السعر الرسمي للعملة الأجنبية، وسيواصل الانخفاض، وأذكّر بأن الدينار العراقي قوي، ووضعُنا المالي في أفضل حالاته".

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