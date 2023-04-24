بعد فرضه القانون على شقيق الحلبوسي.. ضابط كبير في الانبار يدخل الحبس لـ9 أشهر

2023/04/24 | 21:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بعد 10 أشهر من تصادمه مع شقيق محمد الحلبوسي، وتعدد المجالس التحقيقية والمواد القانونية التي طبقت بحقه، تم الحكم على امر فوج الطوارئ السادس، العقيد عادل التبان، بالحبس لمدة 9 أشهر، بعد ان تم تغيير مدة محكوميته بتغيير المادة القانونية عن حكم سابق صدر بحقه في ايلول 2022 بالحبس لشهرين فقط.

تعود قصة العقيد التبان، إلى حزيران من العام الماضي 2022، عندما تعرض لاعتداء من قبل حماية مثنى الحلبوسي، شقيق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بعد ان تم ايقاف عجلته لأنه يسير في الاتجاه المعاكس.

التبان، وبعد ان قدم شكوى بحق شقيق الحلبوسي حينها، لم يتم الاخذ بها، وهو مادفعه لتقديم استقالته حينها من سلك الداخلية، محتجًا على أن "القانون اصبح يطبق على الفقير فقط".

بعد ذلك، تعددت المجالس التحقيقية، والمواد القانونية التي تم تطبيقها على العقيد التبان، وفق اتهامات متعددة تارة بسبب قيامه بنشر صوره في مواقع التواصل الاجتماعي، وتارة بتهم اعتقال مواطن دون مذكرة قضائية.

وفي ايلول 2022، صدر حكم بالحبس البسيط بحق العقيد التبان لمدة شهرين وفق المادة 240 من قانون العقوبات، وبدلالة بعض المواد القانونية من قانون قوى الامن الداخلي، بتهمة قيامه بنشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد 6 أشهر من ذلك وتحديدا في 13 نيسان الجاري، تمت اعادة اوراق العقيد التبان مجددًا إلى وكالة وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، مع التشديد على انجاز المجلس التحقيقي خلال 3 أيام فقط.

وبالفعل، بعد 3 أيام، وتحديدا في 17 نيسان الجاري، تم تغيير المادة القانونية من 240 من قانون العقوبات ومن تهمة نشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى المادة 322 من قانون العقوبات، وتغيير الحكم الى الحبس 9 أشهر، وبتهمة اعتقال شخص دون امر قضائي.

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