2023/04/24 | 21:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، اليوم الإثنين، بمقتل شخص بهجوم مسلح وسط المحافظة.وقال المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني/ ان “شخصاً تعرض لهجوم مسلح في منطقة البو حداري وسط النجف، حيث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجف..



هجوم مسلح ينهي حياة شخص بسبب خلاف عائلي المركز الخبري الوطني.

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