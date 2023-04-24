2023/04/24 | 21:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكد البنك المركزي، أن الدفع النقدي للدولار أصبح منضبطاً مع...

ظهرت المقالة سعر الدولار يتراجع في العراق والدفع النقدي اصبح منضبطا أولاً على المسلة.

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