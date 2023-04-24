بعملية تفتيش.. ضبط عدد من الأسلحة واعتقال متشبه بهم في واسط

2023/04/24 | 22:03 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت قيادة شرطة واسط، اليوم الاثنين، اعتقال عدد من المشتبه بهم وضبط اسلحة وأعتدة خلال عملية دهم وتفتيش نفذتها في منطقة الوافدين وسط مدينة الكوت.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية عبد الامير الشمري ، وباشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة واسط اللواء الركن محمد قاسم الفهد، نفذت قوة امنية مشتركة عملية دهم وتفتيش في منطقة الوافدين وسط مدينة الكوت للبحث عن المطلوبين".

وأضافت، أن "عمليات التفتيش والمداهمة أسفرت على القاء القبض على عدد من المشتبه بهم وضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير مرخصة".

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