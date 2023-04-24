بينهم 19 أجنبياً.. اعتقال 206 متهمين بإدارة صالات

2023/04/24 | 22:03 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، اعتقال 206 متهمين بادارة صالات "الروليت" في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "حسب توجيهات وزير الداخلية، تمكنت القوات الامنية من القبض على ٢٠٦ متهمين، بينهم ١٩ اجنبياً في بغداد يديرون صالات لعب القمار الروليت في ثمان اماكن وضبط الاجهزة المستخدمة ".

واضاف البيان، ان "المتهمين اتخذوا من المناطق السكنية و الازقة مكان للتخفي عن اعين مفارزنا، ولكن كنا نتابعهم ونرصد تحركاتهم"، مشيرا الى "اتخاذ الاجراءات القانونية اصوليا".

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