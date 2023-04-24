2023/04/24 | 22:05 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية: ما تم تداوله عن عودة معاوني مدرستي الكرخ الأولى الى مهام عملهما السابقة غير دقيق ومحاولة لخلط الأوراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/24 | 22:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: ما تم تداوله عن عودة معاوني مدرستي الكرخ الأولى الى مهام عملهما السابقة غير دقيق ومحاولة لخلط الأوراق) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية: ما تم تداوله عن عودة معاوني مدرستي الكرخ الأولى الى مهام عملهما السابقة غير دقيق ومحاولة لخلط الأوراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).