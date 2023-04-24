لم يستمع لشكواها فحدث ما لم يكن بالحسبان.. شاهد ما فعلته والدة طالب لمدير مدرسة

2023/04/24 | 22:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يظهر فيديو كاميرا المراقبة من مدرسة هاميلتون الابتدائية والدة طالب تدعى جيسيكا هاوز، تبلغ من العمر 27 عامًا، وهي في مواجهة أدت إلى حدوث مشادة بينها وبين مدير المدرسة ومساعدته، في مدينة إليريا بولاية أوهايو الأمريكية.

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