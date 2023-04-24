حملة أمنية ضد صالات القمار والروليت في بغداد

2023/04/24 | 22:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، عن إلقاء القبض على أكثر من 200 متهم، بينهم أجانب يديرون صالات لعب القمار في بغداد.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، أنه “بحسب توجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، تمكنت وكالة الاستخبارات من إلقاء القبض على 206 متهم بينهم 19 أجنبيا في بغداد، يديرون صالات لعب القمار الروليت في ثمانية أماكن وضبط الأجهزة المستخدمة”.وأضاف البيان، أن “المتهمين اتخذوا من المناطق السكنية والأزقة مكانا للتخفي عن أعين مفارزنا، ولكن كنا نتابعهم ونرصد تحركاتهم، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية أصوليا”.

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