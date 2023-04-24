الفتلاوي ينفي وجود اتفاق او دعوات لتأجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات

2023/04/24 | 22:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي , الاثنين , وجود اتفاق او دعوات لتاجيل انتخابات مجالس المحافظات , مؤكدا ان الموعد اقر بقانون ولايجوز تاجيله الا بقانون .

وقال الفتلاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”, ان ” الحديث عن وجود تأجيل لانتخابات مجالس المحافظات والاقضية ليس له أساس من الصحة ومجرد تكهنات سياسية تطلق من قبل من عارض القانون”.

وأضاف ان “البرلمان حدد نهاية 20 /12 من السنة الحالية اخر موعد لاجراء الانتخابات وثبت بالقانون الذي صوت عليه مجلس النواب وبذلك لايمكن تغيير الموعد الا بقانون او طلب لتعديل القانون “.

وأشارالفتلاوي الى ان “الكتل السياسية لم تتطرق او تشير من قريب او بعيد عن تغير بالموعد وانما مصرة على تهيئة كل الظروف والمناخات لاجراء الانتخابات بموعدها المحدد” .

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