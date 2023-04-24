المغرب لا يعتزم تغيير نطاق تداول العملات

2023/04/24 | 22:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت نادية فتاح العلوي وزيرة المالية المغربية، الاثنين، إن المغرب لا يعتزم في الوقت الحالي إجراء أي تغييرات على النطاق الذي يجري تداول العملات فيه.

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