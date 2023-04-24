2023/04/24 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات ديالى لـ (الزمان): إحتجزنا اكثر من 160 شاحنة تستخدم في التهريب ديالى ــ سلام الشمري أعلن قائد عمليات ديالى اللواء الركن علي فاضل عمران، احتجاز 160 شاحنة وصهريج تستخدم في التهريب، مشيرا الى انه يمكننا التأكيد بان التهريب عبر طرق ديالى.وقال عمران لــ (الزمان) امس ان (قيادة العمليات حققت نتائج مهمة على صعيد […]

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