2023/04/24 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإقليم يحذّر من تخريب أجواء الإستقرار عقب إعتداء على قرية بكركوك البارزاني والطالباني يستذكران تضحيات قلعة دزه في سبيل الحرية اربيل – فريد حسن أكد رئيس الاقليم نيجيرفان البارزاني، أن منطقة بشدر كانت على الدوام واحدة من قلاع ثورات وانتفاضات كوردستان، وقدمت الكثير من الشهداء والتضحيات الجسام في سبيل الحرية.وقال في الذكرى التاسعة والأربعين […]

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