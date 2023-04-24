2023/04/24 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الدفاع يأمر قادة الجيش بالمعايشة من مستوى أدنى لمدة شهر_ السوداني يتبادل التهاني مع إبن سلمان ورئيسي ويؤكد عمق العلاقات المشتركة بغداد- الزمان جدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تأكيد عمق العلاقات التاريخية والمشتركة مع السعودية وإيران.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني تبادل، التهاني، كلًّا على حدة، مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية […]

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